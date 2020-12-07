تصادُم سفينتَيْ بضائع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. ولا إصابات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للموانئ في السعودية أنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الأحد وقع حادث تصادم بين سفينتَي بضائع عامة، تحمل الأولى عَلَم السعودية، وهي تابعة لشركة البحري، والأخرى تحمل عَلَم دولة تنزانيا، وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل خسائر أو إصابات في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء، كما أنها باشرت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات فور وقوع الحادثة، وبدأت لجنة التحقيق عملها، وفق ما نقلت صحيفة "سبق".

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