تنظيم الاتصالات" تتيح 5 تطبيقات جديدة مجانا لدعم قطاع التعليم"

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الدولة (اتصالات ودو)، إتاحة مجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات في الدولة وذلك بشكل استثنائي وحتى إشعار آخر، لقطاع التعليم ليرتفع بذلك عدد التطبيقات المتاحة مجانا الى 9 تطبيقات حتى الان.



واكدت الهيئة أن إتاحة هذه التطبيقات تأتي في سياق الإجراءات المتبعة للتعامل مع الظروف المستجدة، وشملت قائمة التطبيقات الجديدة جوجل هانغ آوت ميت وسيسكو ويبكس وافايا سبيسز وبلو جينز وسلاك.

وكانت الهيئة اعلنت في وقت سابق عن اتاحة 4 تطبيقات مجانا شملت ميكروسوفت تيمز وسكيب للأعمال وزووم وبلاك بورد، علماً بأن الهيئة ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت لآخر.