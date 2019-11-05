بوينغ تختبر بنجاح كبسولة لنقل رواد الفضاء

المصدر: رويترز

ذكرت شركة بوينغ أنها أجرت اختبار سلامة ناجحا لكبسولة الفضاء غير المأهولة ستارلينر سي.إس.تي-100 التي يجري تطويرها لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية رغم أن إحدى المظلات الثلاثة للكبسولة لم تنفتح خلال الاختبار.

وقال تود بليشر المتحدث باسم بوينغ عبر البريد الإلكتروني إن واحدة من المظلات الثلاثة لم تنفتح خلال ما يسمى باختبار تثبيط المنصة في نظام مصمم لدفع الطاقم إلى بر الأمان في حالة الطوارئ.

وذكر بليشر "من السابق لأوانه تحديد سبب عدم فتح كل المظلات الثلاثة الرئيسية... ومع ذلك نجاح اثنتين من المظلات الثلاثة أمر مقبول بالنسبة لمعايير الاختبار وسلامة الطاقم".

وأضاف أن الاختبار الذي جري صباح أمس الإثنين كان ناجحا بشكل عام.

وقالت بوينغ وإدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) إنهما لا تزالا تستهدفان تاريخ 17 ديسمبر لإطلاق أول مهمة من ستارلينر إلى محطة الفضاء الدولية.