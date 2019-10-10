خدعة تكبّد وزيراً 163 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض وزير في الحكومة الكويتية لـ "خدعة استثمارية" كبدته خسارة فادحة جراء استثماره 163 مليون دولار في أرض جبلية بمدينة الأثرياء والمشاهير بيفرلي هيلز.

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية أن الوزير اتهم الملاك السابقين للأرض في بيفرلي هيلز بتبديد الأموال عن طريق شراء طائرات ويخوت وقصور والانفاق على التسلية، وذلك بعدما تكشفت حقيقة صفقة بيع العقار المذكور (157 فدانا) بقيمة بخسة عن السعر العالي المطلوب، والذي كان الوزير موعودا به وعلى أساسه شارك في الاستثمار.

وتقدمت شركة نوفال «سكيورد كابيتال برترنرس» بطلب للإفلاس في مايو 2018، وعادت الممتلكات إلى مالكها السابق مقابل 100 ألف دولار في مزاد الرهن.

ويتهم الوزير، الذي يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 488 مليون دولار، المالك الأول للعقار فيكتورينو نوفال بالغش والخداع، وخرق العقد والإهمال وسوء التمثيل ضمن 16 تهمة في الدعوى.

ويقول محامي الوزير إن موكله استثمر بأموال عائلته في الأرض المذكورة ولا صلة لمنصبه الحكومي بالصفقة.