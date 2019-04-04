تهم "غصن" الجديدة

المصدر: البيان الالكتروني

ألقي القبض على كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان موتور السابق مرة أخرى اليوم الخميس في طوكيو، بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه بكفالة، للتحقيق معه بتهمة سوء استخدام أموال شركة نيسان المدفوعة إلى موزع في عمان.

ونقل موقع "اليابان بالعربي" عن مصادر مطلعة قولها إن أكثر من 34 مليون دولار دفعت إلى موزع نيسان في عُمان، الذي كان يديره أحد معارف غصن على مدى 7 سنوات حتى العام الماضي. ودفعت تلك المبالغ من الأموال الاحتياطية لشركة نيسان التي كان يتصرف فيها غصن بقرار منه.

وتضيف: إن بعض الدفعات إلى وكالة البيع العمانية تم تحويلها إلى شركة وهمية في لبنان من خلال حساب المدير التنفيذي لوكالة البيع، وهو هندي الجنسية. ويُعتقد أن الأموال استخدمت لشراء يخت لغصن وربما تم تحويلها أيضا إلى شركة متصلة بالاستثمار مقرها في أمريكا يديرها ابن غصن.

ويُتهم غصن بانتهاك قانون تعاملات الأوراق المالية لتصريحه بمدخولات أقل مما كان يتقاضاه كمدير تنفيذي في تقارير نيسان المالية. ويُتهم أيضا بالخيانة الجسيمة للأمانة لإساءة استخدامه نحو عشرة ملايين دولار من أموال نيسان تم تحويلها لأحد معارفه.

وقد وصف فريق الدفاع عن غصن الدفعات إلى وكالة البيع العمانية بأنها مكافآت سليمة دُفعت بطلب من أحد المرؤوسين في نيسان. ويقول فريق الدفاع إن شراء اليخت لا علاقة له على الإطلاق بنيسان.

وقالت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو إن تحقيقا داخليا فيما يشتبه بأنها مخالفات مالية من قبل رئيسها السابق كارلوس غصن وجد ممارسات مريبة تتعلق بدفعات قدمت إلى موزع في عمان. وتقول الشركة إنها أبلغت النيابة الفرنسية بهذا الأمر.

ولم تكشف الشركة عن التفاصيل، ولكن وسائل الإعلام المحلية تقول إن جزءاً من الدفعات التي قدمت إلى الموزع تم تحويله عن طريق شركة في لبنان يديرها معارف غصن، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وذكرت رينو أيضاً أن تحقيقا مشتركا مع شركة نيسان اليابانية توصل إلى أن النفقات المريبة تمت تغطيتها من حساب شركة رينو-نيسان القابضة في هولندا من العام 2010 بينما كان غصن في المنصب.

تقول إن النفقات تبلغ عدة ملايين من الدولارات.

وتضيف رينو أنه في ضوء التكشفات الجديدة لن تقوم بدفع قسم كبير من راتب غصن للعام 2018 ولا تعويضات التقاعد، والتي تصل قيمتها إلى قرابة 900 ألف دولار في العام، مؤكدة أن غصن لا يستوفي شروط الحصول على تعويضات.

إلى ذلك، أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات الأربعاء أن كارلوس غصن سيتنحى من عضوية مجلس الإدارة خلال اجتماع لملاك الأسهم سيعقد في شهر يونيو. وكان غصن قد استقال من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في شهر يناير.

في غضون ذلك، وجه محامي الرئيس السابق لمجلس إدارة نيسان موتور كارلوس غصن انتقادات لطريقة التحقيق التي تتبعها النيابة العامة ووصفها بالعدالة الأسيرة. ورد ذلك ضمن حديث جونئيتشيرو هيروناكا للصحفيين صباح اليوم الخميس في تعليقه على إلقاء القبض على غصن من جديد أثناء إطلاق سراحه بكفالة.

وقال إنه لا يستطيع تفهم السبب وراء ضرورة أن تلقي نيابة طوكيو القبض على غصن على الرغم من إمكانية جمع الأدلة وبناء قضية حول تهمة جديدة، واصفاً طريقة التحقيق التي تتبعها النيابة بأنها غير ملائمة بصورة فادحة، وقال إنه لا يرى أي مغزى خلاف النيل من غصن لصالح النيابة العامة.

وذكر هيروناكا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستوافق على احتجاز غصن. وفي حالة عدم موافقة المحكمة على ذلك، قال هيروناكا إنه يأمل أن يكون بإمكان غصن عقد مؤتمر صحفي في الحادي عشر من أبريل كما خطط من قبل.