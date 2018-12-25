اليابان تفرج عن معاون غصن

المصدر: ا ف ب

أطلقت السلطات اليابانية الثلاثاء سراح الأميركي غريغ كيلي، الذي أوقف في 19 نوفمبر مع مدير شركة نيسان السابق كارلوس غصن، فيما يبقى الأخير قيد الاعتقال.

وكانت محكمة طوكيو أعلنت موافقتها على طلب محامي كيلي الافراج عنه بكفالة مالية قيمتها 70 مليون ين (635 ألف دولار)، دفعت نقداً.

وقالت وسائل إعلام يابانية أن كيلي سيغادر إلى المستشفى فور خروجه من السجن بسبب مشاكل صحية يعانيها. وسمح لكيلي بالخروج من السجن شرط أن يبقى في اليابان، وألّا يتواصل مع أي شخص له علاقة بقضيته، أو يقوم بتدمير أدلّة مرتبطة بها.

واعتقل كيلي البالغ 62 عاماً في 19 نوفمبر مع غصن، واتهم بأنه ساهم في التلاعب بالإقرارت المالية لغصن لخفضها بين 2015 و2018.

ويأتي إطلاق سراحه المشروط، بعدما اعربت زوجته دي كيلي في شريط مصور عن قلقها "البالغ على صحته". ويعاني كيلي آلاما في العنق وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية قبل اعتقاله في طوكيو.