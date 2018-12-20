محكمة يابانية ترفض تمديد احتجاز كارلوس غصن

المصدر: وكالات

رفضت محكمة يابانية الخميس طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف رئيس نيسان السابق كارلوس غصن بعد احتجازه بسبب مخالفات مالية، فيما ذكرت وسائل اعلام محلية انه قد يطلق سراحه بكفالة بحلول يوم الجمعة.

وقالت محكمة منطقة طوكيو إن طلب تمديد توقيف غصن في 20 ديسمبر "رُفض". وذكرت اذاعة "ان أتش كاي" الرسمية أن غصن قد يخرج بكفالة بحلول الجمعة.

وكان غصن /64 عاما/ قد تم احتجازه وعزله من رئاسة نيسان في نوفمبر الماضي، باتهامات تتعلق بإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية .

يشار إلى أن نيسان عزلت غصن من منصب رئيس الشركة، ولكن رينو أبقت عليه رئيسا تنفيذيا ومديرا للشركة، حيث قالت إنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.