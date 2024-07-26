موجة عزوف عن المخاطرة تهوي بالعملات المشفرة

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

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انخفضت «إيثريوم»؛ ثاني أكبر عملة مشفرة حول العالم، بشكل ملحوظ، في أعقاب تراجع الأسهم الذي أثار قلق الأسواق العالمية.

تراجع سعر إيثريوم بنحو 6 %، وهو أكبر انخفاض للعملة منذ ثلاثة أسابيع، حيث جرى تداولها عند 3170 دولاراً خلال التداولات. في الوقت نفسه، انخفض سعر بتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم) بنحو 3 % ليصل إلى 64110 دولارات.

وتسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في مرور البورصات الأمريكية بأسوأ يوم لها منذ عام 2022، أول من أمس، مع بدء تلاشي هوس الذكاء الاصطناعي. وهذا التراجع أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

قال بنجامين سيليرماجر، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة ماغنيت كابيتال (Magnet Capital): «بعد ليلة سيئة للأسهم في الولايات المتحدة، يبدو أن العملات المشفرة - مثل معظم فئات الأصول - تتأثر بانتشار المعنويات السلبية» بين المستثمرين.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، 8 صناديق فورية متداولة تستثمر مباشرة في إيثريوم بالولايات المتحدة، كما جرى تحويل صندوق «غرايسكيل إيثيريوم ترست» (Ethereum Trust) الأكبر لإيثريوم - الذي انطلق منذ 6 سنوات وتناهز أصوله 8 مليارات دولار - من شكله المغلق إلى صندوق استثمار متداول.

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