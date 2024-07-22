بتكوين تقفز 14 % وتتجاوز 66.7 ألف دولار

المصدر: (دبي - وكالات)

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قفزت أسعار العملة الرقمية المشفرة بتكوين خلال تعاملات بنهاية تداولات الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 19 يوليو، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع تجاوزها مستوى 66 ألف دولار.

وارتفعت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 5 % يومي الخميس والجمعة، لتتجاوز مستوى 66.7 ألف دولار. وسجلت العملة المشفرة بذلك ارتفاعاً بأكثر من 14 % خلال تعاملات آخر أسبوع، بحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب.

وتجاوزت بذلك القيمة السوقية للوحدات المصدرة من العملة المشفرة مستوى 1.3 تريليون دولار.

ومع التوقعات أن فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض لدونالد ترامب ستكون أكثر فائدة لصناعة العملات المشفرة، واستفادت بتكوين من أداء المرشح الديمقراطي جو بايدن الضعيف حتى الآن في حملته الانتخابية، إلى جانب محاولة اغتيال المرشح الجمهوري ترامب التي وقعت يوم 13 يوليو.

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