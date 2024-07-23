«بتكوين» تشق طريقها نحو 70 ألف دولار

المصدر: (دبي - وكالات)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشق عملة «بتكوين» طريقها نحو مستوى 70 ألف دولار، بعدما ارتفعت بنسبة 1.9 %، إلى 68.1 ألف دولار، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وتعود استفادة عملة بتكوين من تنحي بايدن، إلى أن منافسه الجمهوري دونالد ترامب، مؤيد العملات المشفرة، وخاصة بتكوين، وصرح في أكثر من مناسبة، دعمه للعملة. وتقبل حملة ترامب التبرعات في شكل أصول رقمية، وقال شخص مطلع على الأمر في وقت سابق، إن ترامب ناقش سياسات العملات المشفرة مع الملياردير إيلون ماسك.

كما أن فرضية عودة ترامب للبيت الأبيض، تعني مزيداً من الضبابية الاقتصادية والتجارية الدولية، خاصة مع تعهد ترامب فرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي، وبالتالي ارتباك لمؤشر الدولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز