جولدمان ساكس: تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات إمدادات النفط يصعد بتوقعات الأسعار

المصدر: رويترز

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قال جولدمان ساكس لأبحاث السلع الأساسية إن تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات الإمدادات الطوعية يدفع توقعاتهم لأسعار النفط الخام صعودا ويعزز احتمالات أن يقفز برنت إلى 107 دولارات للبرميل العام المقبل.

ومددت السعودية وروسيا يوم الثلاثاء تخفيضات طوعية حتى نهاية عام 2023، مما دفع أسعار النفط إلى ما فوق 90 ​​دولارا للبرميل. ووصل خام برنت لنحو 90.97 دولار بحلول الساعة 1822 بتوقيت جرينتش.

وتبلغ التخفيضات السعودية مليون برميل يوميا فيما تبلغ الروسية 300 ألف برميل يوميا. وتضاف هذه التخفيضات إلى أخرى جرى الإعلان عنها في أبريل نيسان باتفاق العديد من منتجي أوبك+ وتستمر حتى نهاية 2024.

وفي مذكرة حملت تاريخ يوم الثلاثاء قال جولدمان ساكس إن السيناريو الأول الذي وضعه يتضمن أن غياب ما يقرب من 500 ألف برميل يوميا مقارنة بتقديراته الخاصة للإنتاج السعودي في الربع الرابع يعني احتمال ارتفاع الأسعار بدولارين للبرميل عن توقعاته لديسمبر 2023 عند 86 دولارا للبرميل.

وفي السيناريو الثاني، الذي يتضمن عدم قيام تسع دول من مجموعة أوبك+ في يناير كانون الثاني 2024 بإلغاء نصف تخفيضات الإنتاج البالغة 1.7 مليون برميل يوميا المعلنة في أبريل فقد يصل سعر برنت إلى 107 دولارات بحلول ديسمبر 2024.

وقال البنك إن التمديد يعكس استخدام أوبك+ "بشكل حازم لقوتها التسعيرية المرتفعة بشكل غير عادي"، كما يشير أيضا إلى أنه من غير المرجح أن تكون أوبك+ في عجلة من أمرها لزيادة الإنتاج وأن البيع المحتمل لحصة إضافية في أرامكو السعودية قد يحفز الرياض على استخدام قوتها التسعيرية.

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