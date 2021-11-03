النفط يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع

المصدر: رويترز

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في حوالي أربعة أسابيع اليوم الأربعاء بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، على الرغم من أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، هوت إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام.

وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.73 دولار، أو 3.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 81.99 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.05 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 80.86 دولار للبرميل.

وذلك هو أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية للخامين القياسيين كليهما منذ أوائل أغسطس، وأدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ السابع من أكتوبر وللخام الأمريكي منذ 13 أكتوبر.

وواصل الخامان القياسيان التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية وسجل برنت 81.30 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 80.05 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين هبطت لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2017.

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