نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 9.8% خلال الأرباع الثلاثة الأولى

المصدر: البيان

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء أمس الاثنين أن الاقتصاد الصيني واصل تعافيه المطرد خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري مع بقاء المؤشرات الرئيسية في نطاق معقول.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الناتج المحلي في الصين نما بنسبة 9.8 بالمائة على أساس سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولى، ما وضع متوسط النمو في الفترة المذكورة خلال العامين الماضيين عند 5.2 بالمائة.

وفي الربع الثالث، نما إجمالي الناتج المحلي بالبلاد بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي، أبطأ من نمو نسبته 18.3 بالمائة خلال الربع الأول ونمو نسبته 7.9 بالمائة خلال الربع الثاني.

وأظهرت المؤشرات الرئيسية الأخرى تحسنا متواصلا في جميع المجالات، حيث قفز حجم المبيعات بالتجزئة بنسبة 16.4 بالمائة على أساس سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري.

وازداد الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين بنسبة 11.8 بالمائة على أساس سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولى، بينما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.

وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية التي يشملها المسح 4.9 بالمائة خلال سبتمبر الماضي، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الجاري، وفق "شينخوا".

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