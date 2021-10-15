ارتفاع سعر الذهب لأعلى مستوى في شهر

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو شهر أمس الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، فيما سمح للمستثمرين بالتحول إلى المعدن النفيس للتحوط من التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1796.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 15 سبتمبر عند 1800.12 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.2 بالمئة إلى 1797.90 دولار.

وتجاهل الذهب إلى حد بعيد أيضا فيما يبدو بيانات أسبوعية جيدة بشأن سوق العمل الأمريكية.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1051.78 دولار، أعلى مستوى له منذ أوائل أغسطس، بينما زاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 2136.18 دولار. وسجل كل من الفضة والبلاديوم في وقت سابق أعلى مستوى له في شهر.

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