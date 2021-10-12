تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي

المصدر: د ب أ

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض قياسي جديد، مع ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تزايد الضغوط على العملة التركية بسبب قرار البنك المركزي التركي غير المتوقع خفض الفائدة في الشهر الماضي.

واستمر تراجع الليرة أمام الدولار لتسجل أكثر من 9 ليرات لكل دولار.

يأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تراجعت فيه جاذبية الأصول المالية الأعلى مخاطرة بالنسبة للمستثمرين نتيجة المخاوف من التضخم العالمي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع قيمة الليرة بأكثر من 9ر5% خلال الشهر الماضي، حيث تسارع هذا التراجع بعد قرار البنك المركزي غير المتوقع بخفض الفائدة يوم 23 سبتمبر الماضي، مما أثار المخاوف من أن يكون خفض الفائدة عقبة في طريق جهود السيطرة على التضخم.

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