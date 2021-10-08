مبيعات قياسية متوقعة لـ "سامسونغ" خلال الربع الثالث بفضل أشباه الموصلات

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الجمعة أنها تتوقع تحقيق مبيعات قياسية خلال الربع الثالث من العام مدفوعة على ما يبدو بمبيعاتها في مجال أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشركة العملاقة قدرت مبيعاتها بـ 73 تريليون وون (2ر61 مليار دولار أمريكي) للفترة ما بين يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 9% عن العام الماضي.

وتوقعت سامسونغ أيضا أن تبلغ أرباحها التشغيلية للربع الثالث 8ر15 ترليون وون، بزيادة قدرها 9ر27 % عن العام السابق.

وإذا تحققت التقديرات، فستكون مبيعات سامسونغ هي الأكبر في أي ربع سنوي حتى الآن، محطمة الرقم القياسي السابق الذي بلغ 67 تريليون وون في الربع الثالث من العام السابق.

ولم تقدم الشركة الرائدة عالميا في مجال بيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية تفاصيل حول أداء أقسام الأعمال الخاصة بها، قائلة إنها ستعلن عن الأرباح التفصيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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