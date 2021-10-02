النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس قبيل اجتماع "أوبك بلس"

المصدر: د ب أ

تذبذبت أسعار النفط في خضم أسواق أسهم متقلبة أمس الجمعة، بينما صرف متعاملون اهتمامهم إلى إمكانية حدوث زيادات في المعروض خلال اجتماع أوبك بلس المرتقب.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها من غير أعضاء المنظمة بقيادة روسيا والمعروفة بأوبك بلس يوم الاثنين المقبل لمراجعة سياستها الإنتاجية.

وتراجعت العقود الآجلة في نيويورك أمس الجمعة في تعاملات متقطعة، لكنها لا تزال تسير على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، تستمر ضجة أوبك حيث تتزايد التكهنات حول ما إذا كانت المنظمة ستقرر زيادة الإنتاج أم لا. وفي دراسة لبلومبرغ، أنعشت أوبك إنتاجها بواقع 360 ألف برميل في اليوم في سبتمبر.

وكان إنتاج الشهر الماضي أقل من العتبة التي توقعت الأسواق أن تزيد أوبك إنتاجها إليها، ولم يكن لدى الكثير من الدول في أوبك القدرة على زيادة الإنتاج بكمية كبيرة للغاية، حسبما قال بوب ياوجر مدير وحدة العقود الآجلة بمؤسسة "ميزوهو سيكيوريتيز يو إس أيه".

لكن هذا لم يمنع الأسواق من التسعير في ضوء إمكانية مضي أوبك قدما في الإنتاج إلى "أبعد من ذلك" المقدار .

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