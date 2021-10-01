فرنسا تسقّف أسعار الغاز والكهرباء خلال الشتاء

المصدر: د ب أ

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أمس الخميس أن حكومة بلاده تعتزم وضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء خلال أشهر الشتاء في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة.

وأوضح كاستكس أن الإجراء يهدف إلى حماية القوة الشرائية للفرنسيين.

ولن يتجاوز سعر الغاز التعريفة المطبقة بعد الزيادة المقررة في أكتوبر في إجراء يمتد طوال الشتاء حتى أبريل.

وبدون هذا السقف، فإن فواتير التدفئة للشعب الفرنسي كانت سترتفع بنسبة 30 %. وقال كاستيكس "هذا لن يحدث".

وأشار إلى أنه لن يتم زيادة سعر الكهرباء حتى نهاية العام، وبعد ذلك سترتفع بحد أقصى بنسبة 4 % من بداية عام 2022.

كما أعلنت الحكومة عن تقديم 100 يورو (115 دولارًا) لمرة واحدة فيما وصف بأنه "شيك طاقة" لستة ملايين أسرة منخفضة الدخل في أنحاء البلاد. وسيجري دفعها في ديسمبر المقبل.

وأعلن كاستكس عن هذه الإجراءات في خطاب متلفز وتم نشره أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفكر العديد من الحكومات في أوروبا في كيفية التعامل مع أسعار الطاقة المرتفعة بشكل حاد، بما في ذلك أسعار البنزين.

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