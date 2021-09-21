آنيو.. عاصمة الليمون في الصين

المصدر: البيان

أعلن تيان تساي زي، مدير مركز محافظة آنيو لتنمية صناعة الليمون في مدينة تسييانغ بمقاطعة سيتشوان الصينية، مؤخرا، عن توقيع اتفاقيات ترويج تجارة الليمون طويلة الأجل مع أكثر من 30 دولة ومنطقة مثل روسيا وسنغافورة وأنشأنا شبكة تسويق عالمية لليمون".

وتعد محافظة آنيو بمدينة تسييانغ واحدة من أهم مناطق إنتاج الليمون الرئيسية الخمس في العالم، وهي المحافظة الوحيدة التي تعتبر قاعدة لإنتاج منتجات الليمون في الصين، لذلك هي تشتهر باسم "عاصمة الليمون في الصين".

ليمون آنيو يتميز بكونه يحتوي على زيوت أساسية وحمض الستريك وفيتامينات أكثر من أصناف الليمون الأخرى، وهو ممتاز للغاية يمكن تناوله طازجا أو معالجا، وفق صحيفة "الشعب" الصينية".

وقالت تشاومين؛ باحثة الإرشاد التكنولوجي الزراعي في إدارة الزراعة والشؤون الريفية بمحافظة آنيو: "يمكن التحكم في أشجار الليمون في هذه الحقول من خلال الهواتف المحمولة بما في ذلك تكامل المياه والأسمدة والاختبارات البيئية وإدارة الآفات"، مشيرة إلى شبكة أنابيب الري. وأضافت قائلة إنه من خلال تطبيق النظام الذكي المتكامل للمياه والأسمدة يمكن أن يوفر حوالي 30٪ من المياه و50٪ من سماد مقارنة بطريقة الري التقليدية، حيث يمكن لشخصين الآن وخلال ثلاثة أيام فقط أن يُكملا ما كان يقوم به أكثر من عشرة أشخاص في عمليات السقي لمدة ستة أو سبعة أيام، مما حسن بشكل كبير من كفاءة العمل.

في نفس الوقت الذي مكنت فيه قوة الذكاء الاصطناعي والحكمة البشرية من تطوير صناعة الليمون، قامت شبكة تسويق الليمون في محافظة آنيو ببناء جسر "الليمون الصغير" للوصول إلى أسواق خارجية، وعززت التعاون بين مؤسسات التجارة الإلكترونية وطوّرت 500 شركة للتجارة الإلكترونية لليمون، وأكثر من 5700 متجرًا عبر الإنترنت إلى أن تجاوزت مبيعات التجارة إلكترونية 2 مليار يوان.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت أكثر من 3500 نقطة بيع ليمون مباشرة في المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، ودربت أكثر من 3 آلاف تاجر ووظفت أكثر من 125 ألف موظف.

كما أضاف تيان تساي زي بأن محافظة آنيو تفكر في الدمج بين السياحة الريفية الثقافية وبين الزراعة في بنائها لقاعدة إنتاج ليمون عصرية وذلك لتعزيز الدخل الزراعي والسعي لبناء صناعة الليمون في نموذج صناعي زراعي لتنشيط الريف في الداخل والخارج.

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