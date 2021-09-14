ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار المخاوف بشأن تدفق الإمدادات

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا ملموسا أمس الاثنين خلال التعاملات الأمريكية بما يعكس استمرار المخاوف بشأن استقرار الإمدادات الأمريكية من النفط الخام.

وبعد ارتفاع سعر النفط بمقدار 58ر1 دولار؛ أي بنسبة 3ر2% إلى 72ر69 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي، ارتفع السعر أمس بمقدار 73ر0 دولار؛ أي بنسبة 1% إلى 45ر70 دولار للبرميل.

ومع استمرار الزيادة أمس وصلت عقود تسليم أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي شهر.

واستمر سعر النفط في الاستفادة من المخاوف بشأن إمدادات الخام الأمريكي نظرا لاضطراب الإنتاج نتيجة لإعصار إيدا.

في الوقت نفسه، فإن العاصمة المدارية نيكولاس، التي من المتوقع أن تتحول إلى إعصار خلال الأيام المقبلة، يمكن أن تسبب اضطراب الإنتاج في حقول نفط منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

كما جاء ارتفاع الأسعار أمس في الوقت الذي خفضت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على الخام خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع زيادة توقعاتها للطلب خلال العام المقبل.

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