ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أسابيع

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا أمس الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع في الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار أمام العملات الرئيسية.

يأتي ذلك فيما يترقب المتعاملون الخطاب السنوي لرئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في قاعة جاكسون هول يوم الجمعة المقبل، انتظارا لأيه إشارة إلى موعد بدء البنك المركزي تقليص حجم برنامجه لشراء السندات.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمس بأكثر من 5ر0% إلى 99ر92 نقطة، وهو ما يعزز جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 30ر22 دولار؛ أي بنسبة 3ر1% إلى 30ر1806 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل وهو أعلى مستوى له منذ 5 أغسطس الجاري.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 544ر0؛ أي بنسبة 4ر2% إلى 656ر23 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل. وارتفع سعر النحاس بنسبة 4ر2% إلى 2370ر4 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

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