ارتفاع ملموس للذهب مع تراجع الدولار وعائد السندات

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا ملموسا خلال تعاملات أمس الأربعاء مع تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، والعائد على سندات الخزانة الأمريكية، وصدور بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في شهر يوليو الماضي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل عشر سنوات، إلى نحو 32ر1% في حين تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 80ر92 نقطة بتراجع نسبته 3ر0% عن مستواه في ختام تعاملات أول أمس.

وارتفع سعر الذهب أمس بمقدار 60ر12 دولار؛ أي بنسبة 2ر1% إلى 30ر1753 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.

كما ارتفع سعر الذهب بمقدار 096ر0 دولار إلى 488ر23 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0135ر0 دولار إلى 3675ر4 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

ويأتي ذلك فيما أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في يوليو الماضي بنسبة محدودة، وهو ما يمثل تباطؤا وليس توقفا كاملا للزيادة في تكاليف المعيشة التي تلقي بثقلها على ثقة المستهلكين والجدل بشأن السياسة النقدية الأمريكية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم بنسبة 5ر0% خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 4ر5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا بنسبة 3ر0% شهريا وبنسبة 3ر4% سنويا.

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