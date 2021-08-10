ارتفاع الدولار يهوي بأسعار الذهب

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا كبيرا خلال تعاملات أمس الاثنين مع استمرار ارتفاع الدولار في أعقاب البيانات الأخيرة، التي أظهرت نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال يوليو الماضي، مما يعزز الآمال في اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى بدء تقليص حجم برنامج شراء السندات في وقت أقرب من التوقعات السابقة.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 2ر0% تقريبا إلى 97ر92 نقطة.

وتراجع سعر الذهب أمس بمقدار 60ر36 دولار أي بنسبة 1ر2% إلى 50ر1726 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، وهو أقل مستوى له منذ 31 مارس الماضي.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 057ر1 دولار؛ أي بنسبة 8ر3% إلى 269ر23 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل.

وتراجع أيضا سعر النحاس بمقدار 0585ر0 دولار؛ أي بنسبة 3ر1% إلى 2895ر4 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك فيما قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك احتياط أتلانتا وعضو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي: إنه على مجلس الاحتياط التحرك لتقليص حجم برنامجه لشراء السندات بعد شهر آخر أو شهرين من الأداء القوي لسوق الوظائف، مع المضي قدما في تقليص البرنامج بوتيرة أسرع مما كان عليه الحال في المرات السابقة.

وأضاف بوستيك في تصريحات للصحفيين عقب مشاركته في حلقة نقاشية عبر الإنترنت أمس الاثنين "نحن نسير بصورة جيدة في الطريق نحو تحقيق تقدم جيد في اتجاه هدفنا"، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 943 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل خلال الشهر الماضي، وهو أمر مشجع للغاية بالنسبة للتحرك نحو تقليص إجراءات التحفيز النقدي الذي يتبناها البنك المركزي حاليا.

وأضاف "رأيي أنه إذا استطعنا مواصلة هذا الأداء خلال الشهر أو الشهرين المقبلين أعتقد أننا سنكون حققنا تقدما مهما نحو هدفنا وسيكون علينا التفكير في موقف سياستنا النقدية".

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