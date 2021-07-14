العجز بميزانية أمريكا في يونيو يهبط إلى 174 مليار دولار

المصدر: رويترز

قالت الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء إن الحكومة الاتحادية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 174 مليار دولار في يونيو، أو حوالي خُمس العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 864 مليار دولار.

وقفزت الإيرادات الشهر الماضي 87 بالمئة إلى 449 مليار دولار في حين هبطت النفقات 44 بالمئة إلى 623 مليار دولار.

وقال مسؤولون بالخزانة إن هبوط النفقات ساعد في خفض العجز بالميزانية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 2.238 تريليون دولار من 2.744 تريلون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وزادت الإيرادات في الأشهر التسعة بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة إلى 3.056 تريليون دولار بينما ارتفعت النفقات ستة بالمئة إلى 5.294 تريليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز