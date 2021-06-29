"يو.بي.إس" تعرض على موظفيها خيار نظام العمل الهجين بشكل دائم

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير صحفية أن مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية العملاقة تعتزم السماح لأغلب موظفيها بالعمل وفقا لنظام هجين يجمع بين العمل من المكاتب والعمل من المنزل.

وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى أن مذكرة داخلية في المجموعة المصرفية تقول إن ما يصل إلى نحو ثلثي إجمالي العاملين يمكنهم اختيار النظام الهجين في العمل، وفقا لطبيعة الوظائف وموقع العمل.

يأتي ذلك في حين لم تحدد المجموعة المصرفية حتى الآن تاريخا محددا لعودة العمل من المكاتب منذ التحول إلى العمل من المنازل بالنسبة للعديد من الموظفين في ظل القيود التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت فاينانشال تايمز إلى أن خطة الرئيس التنفيذي رالف هامرز لتبني نظام العمل الهجين يأتي بعد إجراء تحليل داخلي لأداء حوالي 72 ألف موظف يعملون في المجموعة السويسرية على مستوى العالم.

وبحسب التحليل الداخلي، فإن حوالي ثلثي إجمالي الوظائف في المجموعة مناسبة لنظام العمل الهجين، في حين أن بعض الوظائف تفرض التواجد داخل المكاتب مثل المتعاملين في أسواق المال والأطقم الرئيسية للفروع.

يذكر أن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية عرضت على موظفيها أيضا خيار النظام الهجين. في الوقت نفسه فإن أغلب البنوك الأمريكية الكبرى الأخرى مثل جولدمان ساكس جروب وجيه.بي مورجان تشيس طلبت من موظفيها العودة إلى العمل في المكاتب.

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