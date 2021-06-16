"فيراري" .. من صناعة السيارات الفخمة إلى الأزياء والضيافة

المصدر: البيان الإلكتروني

سلكت شركة "فيراري" الإيطالية لصناعة السيارات الفاخرة طريق تنويع عالمها من خلال الإعلان عن تشكيلتها الأولى من الأزياء الراقية وانطلاقها في مجال المطبخ عالي المستوى.

وأقامت الشركة عرض أزياء الأحد الماضي وسط مصنعها التاريخي في مارانيلو بشمال إيطاليا، وسارت العارضات بين آلات تجميع السيارات بتصاميم ترتكز على لوني علامة "فيراري" التجارية الأحمر والأصفر.

ونقل بيان للشركة عن رئيسها جون إلكان قوله إن "فيراري" تعتزم من خلال "عرض أزياء المصنع" هذا "دعم التميّز وأفضل إبداع إيطالي".

وتحمل هذه المجموعة الأولى من الأزياء الراقية من "فيراري" توقيع المدير الإبداعي للمجموعة المصمم السابق لداري "جورجيو أرماني" و"دولتشه إي غابانا" روكو إيانوني.

وتضم التشكيلة سترات بومبر حتى مستوى الخصر ومعاطف قصيرة وطويلة واسعة، مصنوعة من مزيج من النايلون والحرير والأقمشة المعاد تدويرها، وتنانير وسراويل طويلة وقصيرة فضفاضة أو ملاصقة للجسم، وكلها مزينة بشعارات "فيراري" مطبوعة، وفق ما نقلت "مونت كارلو".

واعتبرت "فيراري" أن "لا جنس للسيارات، ومثلها الملابس"، واصفة أسلوبها بأنه "جريء وشجاع" يناسب النساء والرجال على السواء.

وفي إطار توجهها إلى التنويع، أعادت "فيراري" أمس الثلاثاء فتح مطعم كافالينو العريق في مارانيلو أمام الزبائن، بإدارة الشيف الإيطالي الشهير ماسيمو بوتورا الحائز على ثلاث نجوم "ميشلان".

ودرج مؤسس الشركة إنزو فيراري على المكوث في هذا المطعم، وكان يستقبل الموظفين والزبائن والأصدقاء داخل غرفة خاصة صغيرة فيه.

وفُتح المطعم للمرة الأولى أمام العامّة العام 1950، وتولت إعادة تصميمه على مدى عام ونصف عام المهندسة المعمارية والمصممة إنديا ماهدافي.

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