الصين تسلم مشترياً أمريكاً أكبر سفينة لنقل القطارات في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

تم تسليم أكبر سفينة مخصصة لنقل القطارات في العالم "شيروكي" في الثامن الشهر الماضي في قوانغتشو الصينية، والتي تم تصميمها وبناؤها بشكل مستقل من قبل شركة خوانغبو ونتشونغ التابعة لشركة بناء السفن الصينية، إلى مشتر أمريكي خلال مؤتمر فيديو عقد في اليوم نفسه.

ويبلغ طول السفينة 180 مترا، وعرضها 38.6 متر، وارتفاعها 16.2 متر، وهي مزودة بمسطحين للقطارات وكلاهما مغطى بكثافة بمسارات للقطارات.

ويبلغ إجمالي طول هذه المسارات 2500 متر، ويمكن أن تحمل 136 عربة قطار في وقت واحد، (طول العربة الواحدة 14 مترًا)، وقدرة الحمولة تتجاوز 20000 طن.

وتتميز السفينة بكفاءة تحميل عالية ويمكنها إكمال متطلبات التحميل والتفريغ لـ 136 عربة في غضون ساعتين، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

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