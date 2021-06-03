النفط يسجل أعلى مستوياته في أكثر من عام

المصدر: رويترز

قفزت أسعار النفط أمس الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام بدعم من قرار مجموعة أوبك+ التقيد بخطتها لعودة تدريجية للإمدادات إلى جانب الوتيرة البطيئة للمحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.1 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 71.35 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة قفز برنت إلى 71.48 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2020.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.83 دولار للبرميل بعد أن وصلت أثناء الجلسة إلى 69.00 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وقالت لويز ديكسون، محللة أسواق النفط في ريستاد إنريجي "سوق النفط رحبت اليوم بقرار أوبك+ التقيد بخطتها الحالية للإنتاج ومؤشرات إيجابية بشأن الطلب العالمي".

واتفقت أوبك+ أول أمس الثلاثاء على الإبقاء على الخطة الحالية لتخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة "يبدو أن السوق تركز على آفاق بناءة أكثر في وقت لاحق من العام، إذ ترى أوبك+ أن السوق ستشهد انخفاضا كبيرا في المخزونات بين سبتمبر ونهاية العام".

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن الحكومة الأمريكية غدا الخميس.

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