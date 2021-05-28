بالفيديو.. فرار جماعي من "غوما" الكونغولية خوفاً من ثوران بركان

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة إدارة الكوارث وشؤون اللاجئين في رواندا، فرار مجموعة كبيرة من السكان من مدينة غوما الحدودية في الكونغو الديمقراطية، باتجاه رواندا، خوفا من ثوران جديد لبركان نيراغونغو.

وقال متحدث الوزارة الرواندية، تويشيمي ميديمار، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أمس الخميس إن "أعدادًا كبيرة من الناس من مدينة غوما يشقون طريقهم ببطء إلى رواندا.. وفر مئات الأشخاص من المدينة الواقعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خوفًا من ثوران جديد لبركان نيراغونغو".

وأضاف أن "عددًا كبيرًا من الكونغوليين يأتون إلى رواندا عبر الحدود في روبافو".

وكانت إدارة الطوارئ في الكونغو أعلنت أن نحو 4000 مواطن كونغولي فروا إلى الحدود مع رواندا هربا من حمم البركان.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن هؤلاء النازحين سيقيمون مؤقتا في المدارس والكنائس.

وعقب ثوران البركان أمس الأول، أعربت كل من رواندا وأوغندا عن استعدادهما لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة لمن تمكنوا من الفرار.

ثار البركان ذاته العام 2002، ما أسفر عن وفاة 200 شخص ونزوح المئات، ويعتبر هذا البركان واحدا من أخطر البراكين في العالم.

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