ارتفاع جديد لأسعار الذهب مع تراجع الدولار

المصدر: د ب أ

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات الأمريكية أمس الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر ونصف الشهر، على خلفية ضعف قيمة الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.

كما أظهرت بيانات أمريكية نشرت أمس تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 54ر89 نقطة خلال تعاملات آسيا. وبعد ارتفاعه إلى 85ر89 نقطة في تعاملات صباح أمس بالسوق الأمريكية، تراجع مع الإغلاق إلى 65ر89 نقطة بتراجع نسبته 21ر0% عن مستواه أول أمس.

وارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس بمقدار 50ر13 دولار؛ أي بنسبة 7ر0% إلى 1898 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 151ر0 دولار إلى 056ر28 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 1090ر0 دولار إلى 5065ر4 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

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