في تحول للعملات الرقمية.. سوذبيز تقبل بتكوين وإيثريوم في مزاد لوحة لبانكسي

المصدر: رويترز

قالت دار سوذبيز للمزادات اليوم الثلاثاء إنها ستقبل الدفع بعملتي بتكوين وإيثريوم الرقميتين لشراء لوحة بانكسي الشهيرة "الحب في الهواء"، وذلك لأول مرة في مزاد فني فعلي وفي أحدث علامة على تنامي قبول العملات المشفرة.

أضافت سوذبيز أن المزايدة على العمل ستتراوح بين ثلاثة إلى خمسة ملايين دولار، مع إتاحة خيار للمشتري بالدفع بالعملات الرقمية.

قالت دار المزادات إنها دخلت في شراكة مع شركة كوين بيس جلوبال لتبادل العملات الرقمية من أجل الصفقة. وأفادت كوين بيس بأنها ستساعد في إدارة تقلبات السعر خلال المزاد في نيويورك الأسبوع المقبل.

وسجلت بتكوين رقما قياسيا مرتفعا يقل قليلا عن 65 ألف دولار الشهر الماضي، وهو أحدث علامة فارقة في مسيرة ذلك الأصل الناشئ نحو اتساع نطاق قبولها. وكانت مكاسبها مدفوعة بالقبول المتزايد بين الشركات الأمريكية الكبرى والشركات المالية.

واقتحمت العملات المشفرة بالفعل عالم الفن الرقمي، فقد بيع العمل الفني الرقمي "كل يوم - أول 5000 يوم" للفنان الأمريكي مايك وينكلمان المعروف باسم بيبل مقابل 70 مليون دولار تقريبا في دار كريستيز في مارس آذار، في أول عملية بيع على الإطلاق لعمل فني تنفذها دار مزادات كبرى بعملة رقمية.

قالت كوين بيس إن شراكتها مع سوذبيز يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من اعتماد العملة المشفرة ثمنا لشراء الأعمال الفنية خلال مزادات الدار.

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