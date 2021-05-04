النفط يرتفع توقعا لنمو الطلب الأمريكي والأوروبي

المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تخفيف مزيد من الولايات الأمريكية إجراءات الإغلاق وسعي الاتحاد الأوروبي إلى جذب الزائرين، لكن تنامي إصابات كوفيد-19 في الهند حد من المكاسب.

وفي الساعة 1224 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 86 سنتا بما يعادل 1.27 بالمئة إلى 68.42 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.2 بالمئة أمس الاثنين.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 77 سنتا أو 1.19 بالمئة مسجلة 65.26 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 1.4 بالمئة يوم الاثنين. وارتفع كلا العقدين أكثر من دولار أو نحو اثنين بالمئة في وقت سابق من المعاملات.

يقول المحللون إن الأسعار تلقى دعما من إمكانية تسارع الطلب على الوقود مع اتجاه ولايات نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت لتخفيف قيود مكافحة الجائحة وتخطيط الاتحاد الأوروبي للسماح بدخول مزيد من الزائرين الأجانب الذين تلقوا اللقاحات.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس "القوة الحالية يقودها البنزين الأمريكي حيث من الملاحظ قوة الطلب مع عودة المزيد من سائقي المركبات إلى الشوارع.

"قوة سوق الأسهم أمس تواصلت اليوم في سوق النفط.. السوق تركز على نجاح برامج اللقاحات في الولايات المتحدة وبلدان متقدمة أخرى وليس على الدمار الحاصل في الهند والبرازيل."

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