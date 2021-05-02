بسبب كورونا.. رئيس غانا يجمّد زيادة راتبه السنوية

المصدر: د ب أ

أعلن رئيس غانا نانا أكوفو إدو تجميد زيادة راتبه السنوية لعام 2021، وذلك على خلفية انكماش الإيرادات الحكومية بسبب جائحة كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته إذاعة جوي اف ام.

ويشمل القرار أيضا نائبه ووزراءه ونواب الوزراء وجميع الموظفين المعينين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن رئيس غانا قال إن القرار "يعد مساهمة متواضعة من جانبنا للحد من الضرر الذي تعرضت له الإيرادات العامة والمساعدة في تعافي اقتصادنا من تداعيات جائحة كورونا".

وكانت غانا قد تكبدت خسائر بقيمة 13.6 مليار سيدي غانا (2.4 مليار دولار) العام الماضي، حيث نما الاقتصاد بنسبة 0.4%، فيما تعد أبطأ نسبة نمو منذ 37 عاما.

وتتوقع الحكومة تعافي الاقتصاد ونموا بنسبة 5% خلال العام الجاري.

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