تراجع أسعار النفط بسبب الخوف من ضعف الطلب

المصدر: د ب أ

تراجعت أسعار النفط أمس الخميس، بعد تسجيل مكاسب خلال اليومين الماضيين، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا كبيرا في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتقارير عن تمديد الإغلاق في العديد من الدول، ما أثار مخاوف بشأن الطلب في وقت تتزايد فيه الإمدادات حول العالم.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعا كبيرا في مخزون البنزين بمقدار 4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون مع تكثيف المصافي للإنتاج قبل موسم عطلة الصيف.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي أمس، بمقدار 17ر0 دولار؛ أي بنسبة 3ر0% إلى 60ر59 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

يأتي هذا بينما يواصل المستثمرون تقييم خطط تحالف "أوبك بلس" لزيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية يوليو المقبل.

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