شاهد.. تخليص سفينة شحن هولندية من خطر مياه هائجة

المصدر: د ب أ

تمكنت فرق الإنقاذ من الصعود على متن سفينة شحن هولندية كانت قد جرفتها المياه، وتم تأمينها في المياه الهائجة قبالة النرويج في وقت ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس مع الاستعداد لإحضارها إلى بر الأمان وتجنب تسرب النفط.

وذكرت إدارة السواحل النرويجية أن فرق الإنقاذ تمكنت من الصعود على متن سفينة الشحن "إمسليفت هندريكا" وربطها بزورقي قطر. ويتم الآن سحبها إلى ميناء أليسوند النرويجي.

وقالت الإدارة في بيان إن "أطقم الإنقاذ تمكنت من الصعود على متن السفينة العائمة إمسليفت هندريكا وتمكنت من ربطها بزورقي القطر".

وكانت عملية سحب السفينة، التي انجرفت وواجهت مخاطر الانقلاب في المياه الهائجة، قبالة سواحل النرويج، قد تأجلت لتبقى لفترة أطول مما كان يتوقع، بسبب الطقس السيىء.

وكانت السفينة أطلقت يوم الاثنين نداء استغاثة بعد أن واجهت أحوالا جوية سيئة.

والسفينة محملة بـ 350 طنا من زيت الوقود الثقيل و50 طنا من الديزل.

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