ارتفاع مبيعات تويوتا في أمريكا الشمالية 87% خلال مارس

المصدر: د ب أ

قالت شركة تويوتا موتور أمس الخميس إن مبيعاتها من السيارات في أمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 87 % خلال مارس مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن فرع الشركة في أمريكا الشمالية في مارس 2021 أن المبيعات في الولايات المتحدة بلغت 253 ألفا و 783 مركبة، بزيادة قدرها 87% وبزيادة على أساس معدل البيع اليومي بنسبة 8ر79%.

وفي الربع الأول من العام، كشفت تويوتا عن أن مبيعاتها في الولايات المتحدة بلغت 603 آلاف و66 مركبة، بزيادة بنسبة 6ر21% وزيادة على أساس معدل البيع اليومي بنسبة 9ر24%.

وسجل قسم لكزس مبيعات بلغت 33 ألفا و 186 مركبة في شهر مارس، بزيادة 9ر112%، وبزيادة 7ر104% على أساس معدل البيع اليومي.

وبالنسبة للربع الأول، أعلنت لكزس عن مبيعات بلغت 74 ألفا و 253 مركبة، بزيادة بنسبة 8ر31% وزيادة على أساس معدل البيع اليومي بنسبة 3ر35%.

وارتفع إجمالي مبيعات سيارات الركاب بنسبة 1ر60% في الشهر وبزيادة 4ر6 %في الربع الأول.

وارتفع إجمالي مبيعات الشاحنات/سيارات الدفع الرباعي بنسبة 4ر103 % في الشهر وبزيادة 4ر30% في الربع الأول.

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