بالفيديو.. حريق ضخم في مصفاة نفطية بإندونيسيا

المصدر: رويترز

ذكرت تقارير إعلامية في إندونيسيا اليوم الاثنين أن حريقا ضخما اندلع في مصفاة بالونغان للنفط، التي تديرها شركة النفط والغاز الحكومية بي.تي. برتامينا.

وقال موقع ديتيك دوت كوم الإخباري إن الحريق اندلع بعد منتصف الليل.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب في المنشأة الواقعة بمقاطعة إندرامايو في جاوة الغربية.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الشركة حتى الآن للتعقيب.

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