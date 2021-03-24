تراجع حاد لأسعار النفط

المصدر: د ب أ

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء مع عودة المخاوف بشأن تعافي الطلب على الطاقة في ظل تمديد إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في عدة مناطق من أوروبا وتباطؤ عمليات التطعيم ضد الفيروس.

يأتي ذلك في حين اتفقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقادة 16 ولاية اتحادية ألمانية أول أمس على فرض إغلاق صارم خلال موسم عيد الفصح في ظل ارتفاع استثنائي لعدد الإصابات الجديدة بالفيروس في ألمانيا، وهو ما أطلق عليه اسم "الموجة الثالثة" من الجائحة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بمقدار 8ر3 دولار؛ أي بنسبة 2ر6% إلى 76ر57 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل. كما تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 02ر4 دولار؛ أي بنسبة 21ر6% إلى 60ر60 دولار للبرميل.

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