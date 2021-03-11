ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 65 دولاراً للبرميل

المصدر: د ب أ

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ووجود مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود في بعض مناطق العالم.

وارتفع سعر التعاقدات الآجلة للنفط في بورصة نيويورك للسلع إلى أكثر من 65 دولارا للبرميل، في حين زاد استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، كما زاد معدل استخدام الطرق البرية في بريطانيا أيضا.

وبحسب مؤسسة آر.بي.سي كابيتال ماركتس للاستشارات المالية فإن أرباح إنتاج وقود السيارات زادت وهو ما يمكن أن يقود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال الصيف المقبل.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن هناك مخاطر ما زالت تهدد سوق النفط العالمية، حيث خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، مشيرة إلى استمرار تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد على السوق.

كان إنتاج أوبك من النفط قد تراجع في الشهر الماضي مع تطبيق السعودية قرارها خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا إضافية لتعزيز الأسعار.

ومازالت سوق النفط تعاني من قلة الإمدادات في ظل خفض إنتاج دول تجمع "أوبك بلس" وتحسن آفاق الطلب على الطاقة مع بدء استخدام دول العالم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مما يؤدي إلى إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1.6% إلى 65.49 دولارا للبرميل تسليم أبريل المقبل، في تعاملات بورصة نيويورك للسلع حتى الساعة الثامنة و49 دقيقة صباحا بتوقيت لندن. وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بنسبة 1.7% إلى 69.06 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل.

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