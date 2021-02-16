رينو توقف الإنتاج في مصانع لها بسبب نقص الرقائق الإلكترونية

المصدر: د ب أ

قال متحدث باسم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو أمس الاثنين إن الشركة أوقفت الإنتاج في عدد من مصانعها في أوروبا وشمال أفريقيا خلال الأسبوع الحالي بسبب نقص إمدادات أشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع السيارات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدثة باسم الشركة القول إنه تقرر وقف الإنتاج في مصنعيها بفالنسيا وبلد الوليد في إسبانيا وبيتستي في رومانيا لمدة يوم واحد ووقف إنتاج خط واحد في مصنعها بمدينة طنجة المغربية لمدة يومين.

في الوقت نفسه أعلنت شركة صناعة السيارات الهولندية ستيلانتيس وقف العمل في مصنعها بمدينة ميلفي بإيطاليا يومي 15 و16 فبراير الحالي ويومي 22 و23 من الشهر نفسه. في حين سيعمل مصنع إيزناخ بألمانيا الفترة الصباحية فقط بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.

كان أغلب شركات صناعة السيارات في العالم مثل فولكس فاجن ومازدا وفورد قد أعلنت خلال الأسابيع القليلة الماضية تقليص إنتاجها بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية.

من جهة أخرى، تخطط ألمانيا وفرنسا لإعداد استراتيجية للسياسة الصناعية لأوروبا وذلك بعد مشاكل الإمداد بأشباه الموصلات التي واجهت قطاع صناعة السيارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز