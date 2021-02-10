النفط يعزّز مكاسبه ويسجل أعلى مستوياته في 13 شهراً

المصدر: رويترز

واصلت أسعار النفط أمس الثلاثاء مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي، ووصلت لأعلى مستوياتها في 13 شهرا، بدعم من خفض منتجين كبار الإمدادات وتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود.

وتلقت أسواق النفط دعما إضافيا من تراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع. ويزيد ضعف الدولار من جاذبية السلع المسعرة بالعملة الأمريكية لدى حائزي العملات الأخرى.

وسجلت عقود برنت عند التسوية 61.09 دولار للبرميل، مرتفعة 53 سنتا أو ما يعادل 0.88 بالمئة.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا، أو ما يعادل 0.67 بالمئة، لتسجل عند التسوية 58.36 دولار للبرميل.

ولامس برنت والخام الأمريكي أعلى مستوياتهما منذ يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية خفضت توقعاتها لإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة في 2021 إلى 11.02 مليون برميل يوميا من 11.1 مليون برميل يوميا في توقعها السابق.

كما انخفضت مخزونات الخام الأمريكي لأدنى مستوى منذ مارس قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في انهيار أسواق النفط. لكن محللين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة قدرها مليون برميل في المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي.

وتنفذ السعودية، أكبر مصدًر للخام في العالم، خفضا إضافيا في الإمدادات في فبراير ومارس، بالإضافة إلى تخفيضات يقوم بها منتجو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وهو ما يثير توقعات بنقص في الإمدادات هذا العام.

وقال مصدر نفطي ليبي أول أمس الاثنين إن إنتاج النفط في ليبيا هبط إلى 1.04 مليون برميل يوميا من 1.3 مليون برميل يوميا أواخر العام الماضي مع توقف صادرات بسبب استمرار اضراب لحرس المنشآت النفطية.

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