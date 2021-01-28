سامسونغ تسجل قفزة في أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات اليوم الخميس تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكنها حذرت من أن ضعف الدولار أمام الوون الكوري الجنوبي واستمرار حالة الغموض المحيطة بجائحة فيروس كورونا المستجد يمكن أن تؤثر سلبيا على نتائجها خلال الربع الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه قالت سامسونغ إنها تتوقع استمرار الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية، في حين قدمت رؤية متحفظة بشأن ما تسمى بـ "الدورة العملاقة" في قطاع رقائق الذاكرة ويتوقع الكثير من المحللين أن تبدأ خلال العام الحالي.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إن صافي أرباحها في الربع الأخير بنسبة 26.4% على أساس سنوي، حيث سجلت أعمال الرقائق أداء قويا وسط طلب قوي على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي.

وقالت الشركة الرائدة عالميا في تصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية إن صافي دخلها بلغ 6.6 تريليونات وون (6 مليارات دولار أمريكي) في الفترة من تشرين أول/أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة بـ 5.22 تريليونات وون في العام السابق، بحسب تقرير صحيفة كوريا هيرالد الكورية الجنوبية.

وقفزت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 26.35% على أساس سنوي إلى 9.04 تريليونات وون في الربع الأخير من عام 2020.

وارتفعت المبيعات بنسبة 2.78% لتصل إلى 61.55 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.

وعلى أساس ربع سنوي جاءت أرباح الربع الأخير من العام أقل من أرباح الربع الثالث منه، حيث سجلت المبيعات في الربع الثالث رقما قياسيا قدره 66.9 تريليون وون وأرباح التشغيل 12.3 تريليون وون.

وأشارت سامسونغ إلى ضعف أسعار رقائق الذاكرة وضعف مبيعات المنتجات الاستهلاكية مع ارتفاع نفقات التسويق وقيمة الوون أمام الدولار أدى إلى تراجع الأداء خلال الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث.

وسجلت سامسونغ أرباحا تشغيلية في عام 2020 بقيمة 99ر35 تريليون وون، بزيادة سنوية قدرها 29.62%.

وبلغت إيراداتها 236.8 تريليون وون العام الماضي، بزيادة 2.78% عن عام 2019.

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