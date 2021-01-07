المصدر: وكالات

قال قائد شرطة واشنطن العاصمة، روبرت كونتي، إن امرأة أصيبت بطلق ناري وسط الاحتجاجات "الفوضوية" في مبنى الكونغرس الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المرأة في حالة حرجة بعد أن أصيبت في صدرها على أرض المبنى.

وقال كونتي إن المحتجين استخدموا مواد كيميائية مهيجة ضد الشرطة من أجل دخول مبنى الكونغرس بالولايات المتحدة.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبنى بعد اشتباكات مع الشرطة وخرق الأمن.

إلى ذلك، أعلن مراسل تلفزيون محلي تابع لشبكة "إن.بي.سي" على تويتر، عن وفاة امرأة متأثرة بإصابتها بالرصاص في الكابيتول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز