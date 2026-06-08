محطة «موندرا» التابعة لموانئ دبي تضيف 33 مليار درهم للناتج الهندي

كشفت دراسة حديثة صادرة عن «أكسفورد إيكونوميكس» عن الأثر الاقتصادي المتنامي لمحطة الحاويات الدولية في «موندرا» في الهند، التابعة لـ«دي بي وورلد»، حيث يُتوقع أن يصل إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 33 مليار درهم بحلول عام 2035، إلى جانب دعم إضافي متوقع بنحو 23.48 مليار دولار في قيمة الصادرات خلال الفترة نفسها.

وبحسب الدراسة، سجلت المحطة في عام 2024 مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي للهند بقيمة 473 مليون درهم، منها 435.9 مليون درهم داخل ولاية غوجارات وحدها، في مؤشر يعكس ثقلها الاقتصادي الإقليمي.

ومنذ تأسيسها عام 2003 كأول محطة حاويات خضراء يتم تطويرها ضمن ميناء غير رئيسي في الهند، تحولت موندرا إلى إحدى أبرز بوابات التجارة البحرية في الهند، حيث تعاملت مع أكثر من 19 مليون حاوية حتى الآن، من بينها 1.4 مليون حاوية مقاس 20 قدماً خلال عام 2024 فقط

وتربط المحطة الهند اليوم بـ 73 ميناءً حول العالم، مع قدرتها على استقبال سفن حاويات عملاقة تصل سعتها إلى 19200 حاوية TEU، مدعومة بشبكة نقل متعدد الوسائط عبر السكك الحديدية تمتد إلى ولايات غوجارات وراجستان وهاريانا والبنجاب ونيودلهي، ما ساهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض تكاليف النقل وتسريع حركة البضائع.

وعلى مستوى التشغيل، ساهمت المحطة في دعم نحو 1880 وظيفة على مستوى الهند، منها 1240 وظيفة في ولاية غوجارات، مع توسع الأثر غير المباشر ليشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والتصنيع والتجزئة والخدمات.

وأبرز التقرير بُعداً اجتماعياً متنامياً داخل منظومة العمل، حيث تشكل النساء نحو واحدة من كل أربع وظائف مرتبطة بالمحطة، فيما تمثل الفئة العمرية دون 25 عاماً نحو 10% من إجمالي القوى العاملة، في دلالة على تنامي مشاركة الشباب في قطاع تقليدي كان يهيمن عليه الطابع الذكوري.

مبادرات مجتمعية

وأشار التقرير إلى عدد من المبادرات المجتمعية، من بينها برنامج «كال كي كاكشا» للتعلم الرقمي، والذي استفاد منه 3643 طالباً في 17 مدرسة خلال عام 2024، مع مشاركة ملحوظة للفتيات. كما تدعم «دي بي وورلد» برنامج «براڤاتي» للمنح الدراسية بالتعاون مع «يوفا أونستوببل»، والذي يقدّم الدعم لـ237 فتاة بهدف تقليل معدلات التسرب من التعليم وتعزيز استمرارية الدراسة. وفي قطاع الصحة، توفر شركتان متعاونتان مع «دي بي وورلد» عبر مشروع العيادات المتنقلة خدمات طبية مجانية لنحو 20000 شخص سنوياً، تشمل التشخيص المبكر والتوعية الصحية والعلاج الأساسي في المناطق المحيطة بموندرا.

وأشارن الدراسة إلى أثر مباشر على سلاسل القيمة الصناعية، حيث استفادت شركات محلية مثل «أتين بيبرز آند فوم ليمتد» من تحسينات الربط المينائي والبري، ما مكّنها من استيراد نفايات الورق من الأسواق العالمية بكفاءة أعلى، ودعم نمو قطاع إعادة التدوير في الهند.

وقال محمد عارف لَخاني، مدير الشركة، إن تحسين البنية التحتية في موندرا ساعد في تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى المواد الخام المعاد تدويرها عالمياً، بما أسهم في تقليل النفايات، وحماية الموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل مستقرة.

وتخلص الدراسة إلى أن تأثير موندرا يتجاوز كونها محطة لوجستية، لتتحول إلى رافعة اقتصادية متكاملة تسهم في تعزيز التجارة، وتوسيع فرص العمل، ودعم التنمية المجتمعية، ضمن شبكة «دي بي وورلد» العالمية التي تمتد عبر أكثر من 80 دولة.