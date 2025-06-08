تغليف حقائب السفر بالبلاستيك.. مفاجأة غير سارة للركاب في المطارات

حذّرت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) من استمرار المسافرين في تغليف حقائبهم بالبلاستيك قبل السفر، مؤكدة أن هذا الإجراء الشائع لا يوفر الحماية المرجوّة، بل قد يتسبب في مشاكل أكبر للمسافر، منها إهدار المال وزيادة التلوث البيئي.

وتنتشر ظاهرة تغليف الحقائب بالبلاستيك في المطارات حول العالم منذ تسعينات القرن الماضي، خاصة في الرحلات الدولية، إذ يلجأ بعض المسافرين إلى هذه الطريقة اعتقاداً منهم بأنها تحمي أمتعتهم من التلف أو السرقة.

شركات مثل "سيكيور راب" تقدم هذه الخدمة مقابل نحو 15 دولاراً، مستهدفة القلقين من سوء التعامل مع الأمتعة أو من عمليات سرقة محتملة.

لكن إدارة أمن النقل الأمريكية أوضحت أن هذا الغلاف البلاستيكي لا يعيق عمليات التفتيش الأمني بأي حال، وفي حال تم اختيار الحقيبة للفحص اليدوي، فإن موظفي الأمن يقومون بقطع البلاستيك وفتح الحقيبة دون إعادة تغليفها، ما يجعل هذا الإنفاق المالي عديم الجدوى من الناحية الأمنية أو العملية، وفقا لموقع unionrayo.

وأشارت الإدارة إلى أن بعض المسافرين يستخدمون التغليف لحماية محتوياتهم من عوامل خارجية، مثل رش المبيدات عند الوصول إلى بعض الدول الآسيوية أو الأسترالية، أو حتى كحل مؤقت لسحاب مكسور، إلا أن هذه الاستخدامات لا تبرر الآثار البيئية السلبية الناتجة عن استهلاك كميات كبيرة من البلاستيك غير القابل للتحلل.

وفي ظل التوجه العالمي للحد من التلوث البلاستيكي، بدأت بعض المطارات بالفعل في دراسة فرض قيود على تغليف الأمتعة بالبلاستيك، وسط دعوات إلى اعتماد بدائل أكثر استدامة.

وتوصي TSA باستخدام أغطية قابلة لإعادة الاستخدام، أو اللجوء إلى الأقفال والأحزمة المخصصة لحماية الحقائب، والتي تتيح أيضاً لموظفي التفتيش فتح الحقيبة دون إتلاف أي شيء.

بعض الشركات التي تقدم خدمات التغليف، مثل "سيكيور راب"، تعرض إعادة تغليف الحقيبة مجاناً في حال فتحتها سلطات الأمن، إلا أن هذه العروض تخضع لشروط وتفاصيل دقيقة يجب على المسافر معرفتها مسبقاً لتجنّب المفاجآت.

وينصح خبراء السفر المسافرين باختيار حقائب متينة ذات سحّابات قوية، والتأكد من سلامة الأمتعة قبل السفر، مع استخدام أقفال معتمدة من TSA لتفادي تلف الحقيبة أو تأخير الفحص الأمني.

وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الظاهرة في بعض الدول التي تنتشر فيها المخاوف من سرقة الأمتعة أو العبث بها، تسعى السلطات الأمريكية إلى توعية المسافرين بأن التغليف بالبلاستيك ليس حلاً فعّالاً، وأنه يضر أكثر مما ينفع، سواء على مستوى الفرد أو البيئة.

فكرة تغليف الحقيبة بطبقة من البلاستيك قد تبدو وسيلة للحماية، لكنها في الواقع إجراء غير عملي، وقد آن الأوان للتفكير في بدائل أكثر أماناً ووعياً بيئياً.