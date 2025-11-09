أبوظبي ترسخ الأمن الغذائي عبر تقنيات المستقبل

90 مليار درهم و 60 ألف فرصة عمل يضيفها «المجمع» بحلول 2045

أكدت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، في حديث خاص لـ«البيان»، أن أبوظبي تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في قطاعي الغذاء والمياه، من خلال استقطاب وتمكين الشركات العاملة في مجالات الأغذية المبتكرة والتقنيات الحديثة لمعالجة المياه، بما في ذلك الشركات المتخصصة في البروتينات البديلة وتقنيات التناضح العكسي، لدعم منظومة الأمن الغذائي والمائي المستدام في الدولة.

وأكدت الظاهري أن مجمع (AGWA) يشكل أحد المحركات الرئيسية في بناء منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على تحويل الابتكار إلى صناعة متقدمة، متوقعة أن يسهم المجمع بإضافة 90 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2045، إلى جانب توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية، وتحلية المياه، وإعادة التدوير، واللحوم المستزرعة.

ابتكار

وأوضحت الظاهري أن الاستثمار في البروتينات البديلة يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية مكتب أبوظبي للاستثمار لإعادة تعريف مفهوم الأمن الغذائي، إذ يعمل من خلال مجمع (AGWA) على تحويل التقنيات المبتكرة من أبحاث علمية إلى حلول صناعية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة وأطر تنظيمية محفزة.

وأضافت أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة المنظومة الغذائية الوطنية وتقديم نموذج عالمي للتنمية المستدامة في البيئات الجافة.

وفي هذا الإطار، أطلقت أبوظبي خلال أسبوع الغذاء العالمي 2025 فعالية البروتينات البديلة (PALT)، التي شهدت إعلان شراكة استراتيجية مع شركتي «إيفري» و«فيفيتشي» المتخصصتين في إنتاج البروتينات البديلة، لتطوير منشأة صناعية متقدمة لإنتاج البروتينات البديلة من خلال عملية التخمير الدقيق، وفق أعلى معايير السلامة الغذائية ومعايير الأغذية الحلال المعتمدة.

وبينت أن هذه المنشأة ستكون مركزاً صناعياً مفتوحاً لجذب المزيد من الشركات المبتكرة خلال المراحل المقبلة.

وأكدت أن الميزة التنافسية لأبوظبي تكمن في قدرتها على توحيد عناصر منظومة الابتكار الغذائي ضمن نموذج متكامل يجمع بين التشريعات المتطورة، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، والبحث والتطوير، والدعم المؤسسي والتصدير، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب.

وقالت إن هذا التكامل يتجسد في مبادرات نوعية، مثل التعاون الذي أعلن عنه خلال أسبوع الغذاء العالمي بين «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» و«مطارات أبوظبي» و«جمارك أبوظبي» و«سلال» و«بيور هارفست» و«إي إس جي أجرو» و«إيليت أجرو»، لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية عالية الجودة من منطقة العين وإمارة أبوظبي نحو الأسواق العالمية، من خلال توحيد منظومة التصدير الزراعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتمكين المزارعين المحليين.

وأشارت إلى أن المجمع بدأ بالفعل باستقطاب نخبة الشركات العالمية المتخصصة في الزراعة الدقيقة وتحلية المياه والبروتينات البديلة، ما يرسخ موقع أبوظبي مركزاً للابتكار الغذائي على مستوى العالم، وأضافت أن هذا الزخم الاستثماري سيسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، يربط التمويل بالبحث العلمي والطلب العالمي بالإنتاج المحلي.