85 ألف لتر من الحليب يومياً.. مزرعة مليحة للألبان تقود مستقبل الإنتاج العضوي في الإمارات

تُعد مزرعة مليحة للألبان أحد أبرز المشاريع الزراعية الرائدة في الدولة، والتي تم تنفيذها بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتُجسد رؤية الإمارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب العضوي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

ويركز المشروع على إطلاق باقة من الابتكارات الرئيسية التي تقود مستقبل إنتاج الألبان العضوية في الإمارات، مستهدفاً عام 2030 مرحلة محورية لتحقيق رؤية الشارقة في مجال الإنتاج الغذائي المستدام.

ويعتمد المشروع على سلالة الأبقار «هولستين» القادمة من الدنمارك، المعروفة بإنتاجيتها العالية وجودة حليبها الغني بالعناصر الغذائية.

ومن المقرر أن تضم المزرعة 8000 رأس من الأبقار بنهاية العام الجاري، على أن يرتفع العدد إلى 20 ألف رأس خلال العامين المقبلين، ما يجعلها واحدة من أكبر مزارع الألبان العضوية في المنطقة.

عبدالله الحمادي

وقال عبدالله الحمادي، تنفيذي تقني في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية: «يجتهد طاقم عمل مزرعة مليحة للألبان في ضخ منتجات ألبان عضوية فاخرة مدعومة بتقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة، تشمل الطوق الذكي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، وتقنيات الأتمتة والتعلّم الآلي».

وأوضح الحمادي أن هذه التقنيات تسهم في الجدولة المسبقة والمؤتمتة للتصنيع، وقياس المؤشرات الحيوية للأبقار عبر الأطواق الذكية، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة، وتقليل استهلاك الطاقة والأخطاء البشرية، وتحليل البيانات الضخمة للوصول إلى برامج تغذية مخصصة لكل بقرة.

كما أشار إلى أن المزرعة تعتمد على منظومة متكاملة تضم: مشروع المحلب الدائري الذكي، البوابات الذكية، منصات رقمية للتحكم في توزيع الأعلاف، أنظمة لإدارة صحة الأبقار وتتبع إنتاجها، منصة متخصصة بمتابعة عمليات الحلب.

ويتمثل إنتاج المزرعة في ضخ منتجات ألبان عضوية فاخرة مصنوعة من الحليب الطازج وفق أعلى معايير الاستدامة، وتشمل: الحليب العضوي الطازج الغني ببروتين A2A2، الخالي من الهرمونات والمضادات الحيوية، اللبن العضوي الطبيعي الفاخر المصنوع من حليب أبقار A2A2، حليب كاكاو عضوي بنكهة الكاكاو الطبيعي.

وتنتج المزرعة يومياً 85 ألف لتر من الحليب العضوي عالي الجودة، ما يجعلها ركيزة أساسية في دعم سوق الألبان المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين من المنتجات الصحية المستدامة.

وتماشياً مع الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المعني بـ«الاستهلاك والإنتاج المسؤولين»، يركّز المشروع على رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام، بما يسهم في تحقيق توازن بيئي واقتصادي طويل الأمد.

وتُعد مزرعة مليحة أول مزرعة في الدولة تنتج حليباً عضوياً من قطيع كامل يحمل جينات A2A2، تعتمد على أحدث التقنيات الذكية المتوائمة مع طبيعة الأبقار واحتياجاتها، وتضمن إنتاج ألبان عالية الجودة تدعم صحة الإنسان واستدامة البيئة.