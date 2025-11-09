باحثتان من «سلال» تستعرضان ابتكارات زراعية ذكية تدعم الأمن الغذائي

استعرضت باحثتان في مبادرة واحة الابتكار، وهو مركز أبحاث وتطوير في شركة «سلال» الوطنية، أبرز المشاريع الزراعية الذكية التي تُسهم في دعم الأمن الغذائي الوطني وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي عبر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وقالت مهرة البلوشي، في وحدة الابتكار بشركة سلال، إن المركز يعمل بالتعاون مع عدد من الجامعات والشركات الدولية المتخصصة في تقنيات الزراعة الذكية، بهدف تطوير منظومة إنتاجية متقدمة توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المزارع الإماراتي.

وأوضحت، على هامش أسبوع أبوظبي للغذاء الذي عقد مؤخراً في أبوظبي، أن التعاون مع جامعة خليفة أثمر عن أربعة مشاريع مبتكرة، من أبرزها مشروع للتلقيح الاصطناعي في البيوت المحمية، ومشروع توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة العمليات الزراعية وتحسين كفاءتها.

وأضافت أن من بين المشاريع أيضاً استخدام الطائرات الذكية بدون طيار «الدرون» في البيوت المحمية، والتي توفر بيانات دقيقة حول المحاصيل.

وفي السياق ذاته، أوضحت عنود القديري، أن شركة «سلال» تعاونت مع المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» لتنفيذ مشروع نوعي لزراعة الكينوا في الحقول المفتوحة، حيث أُجريت مجموعة من التجارب الميدانية وتجارب إنتاج البذور بهدف تقييم جدوى زراعة الكينوا وفعاليتها ضمن الظروف المناخية لمدينة أبوظبي.

وأضافت أن النتائج الأولية أظهرت أن صنفين من الكينوا تميّزا بقدرات عالية من حيث جودة المحصول والقيمة الغذائية.