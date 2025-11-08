دهان خارق… يبرد منزلك ويوفر ماء عذباً ليلاً

طور فريق من الباحثين في جامعة سيدني بالتعاون مع الشركة الناشئة Dewpoint Innovations طلاءً مبتكرا للأسطح قادرا على تبريد المباني وجمع المياه من الهواء، في خطوة جديدة نحو حلول مستدامة لمواجهة ندرة المياه وتغير المناخ.

الطلاء المصنوع من بوليمر مصمم على مستوى النانو قادر على عكس ما يصل إلى 97% من أشعة الشمس، كما يخلق فروقا حرارية كافية لتكثيف بخار الماء على سطحه، مشبها بتكوّن الضباب على المرآة الباردة.

وأظهرت التجارب أن الطلاء يمكن أن يقلل درجة حرارة الداخل بحوالي 6 درجات مئوية مقارنة بالهواء الخارجي، ما يخلق ظروفا مثالية لتجميع المياه.

في تجربة استمرت ستة أشهر على سطح مركز سيدني للعلوم النانوية، أظهر الطلاء قدرته على جمع الندى خلال أكثر من 32% من أيام السنة، منتجا نحو 390 مليلترا من الماء لكل متر مربع يوميا، وفقا لما نشره موقع newatlas.

ويعني ذلك أن قسما من السطح المعالج بمساحة 12 مترا مربعا يمكن أن يوفر حوالي 4.7 لترات من الماء يوميا في الظروف المثالية، وهو ما يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لمياه الشرب عند تطبيقه على أسطح المنازل الأكبر.

وقالت تشيارا نيتو، أستاذة في معهد النانو بجامعة سيدني وقائدة البحث: "هذه التكنولوجيا لا تعمل على تطوير طلاء الأسطح الباردة فحسب، بل توفر أيضا مصدرا منخفض التكلفة ومستداما للمياه العذبة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل ندرة المياه وتغير المناخ".

يختلف الطلاء الجديد عن الدهانات التقليدية البيضاء التي تعتمد على ثاني أكسيد التيتانيوم لعكس الأشعة فوق البنفسجية. فالطلاء الجديد يعتمد على هيكل مسامي دقيق من مادة PVDF-HFP، حيث تشتت الجيوب الهوائية الدقيقة أشعة الشمس في جميع الاتجاهات بدون وهج ودون الحاجة لمواد كيميائية تمتص الأشعة فوق البنفسجية.

النتيجة فيلم مقاوم للطقس ويبرد نفسه، حافظ على أدائه العالي طوال فترة الاختبار دون أي علامات تدهور.

تتجمع قطرات الماء على السطح العلوي الأملس للطلاء وتتدحرج نحو نقطة التجميع، مما يتيح إمكانية استخدامها في الزراعة أو أنظمة الرش للتبريد أو حتى إنتاج الهيدروجين.

وأكدت نيتو أن "الندى يمكن أن يتكون حتى في المناطق الجافة وشبه الجافة، فهو لا يحل محل الأمطار بل يكملها، ويوفر المياه عندما تصبح المصادر التقليدية محدودة".

وتخطط Dewpoint Innovations لتوسيع نطاق هذا الابتكار من خلال تطوير تركيبة دهان مائية يمكن تطبيقها بسهولة باستخدام الرولات أو الرشاشات التقليدية، ما يجعلها حلاً قابلًا للتطبيق على نطاق واسع وبدون استهلاك طاقة.

وقال برزان ميهتا، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن فخورون بالشراكة مع جامعة سيدني لتحويل هذه التكنولوجيا إلى مصدر موثوق للمياه النظيفة على الأسطح والبنية التحتية النائية."

مع استمرار تطوير الطلاء، من المتوقع أن يشهد السوق إطلاقا تجاريا قريبا، ليصبح بإمكان المنازل والمباني ليس فقط البقاء باردة، بل وإنتاج مياهها العذبة الخاصة، في خطوة واعدة نحو الاستدامة ومواجهة التحديات البيئية المستقبلية.