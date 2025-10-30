اليوم الثاني لمؤتمر الفجيرة الدولي العاشر للتعدين يركز على الابتكار والاستدامة

تتواصل فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي العاشر للتعدين لليوم الثاني على التوالي بتفاعل كبير من الخبراء والمختصين ممثلي المؤسسات والشركات الوطنية والهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مجالات التعدين والاستدامة والطاقة، وسط حضور واسع من أكثر من 57 دولة وأكثر من 470 متخصصاً يمثلون المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الموارد الطبيعية، ويستقطب الحدث أكثر من 1400 زائر من الخارج، حيث يستمر المؤتمر حتى اليوم.

وشهد المؤتمر في يومه الثاني إقبالاً كبيراً على الجلسات الحوارية والمعرض المصاحب له، حيث انطلقت 6 جلسات متخصصة وثماني ورشٍ جانبية ضمن فعاليات المؤتمر. وتم التركيز على الابتكار والاستدامة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، وقّعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية 5 مذكرات تعاون وشراكة مع نخبة من المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والشركات المتخصصة، من بينها جامعة أكسفورد، ومركز استشارات علوم الأرض، وشركة فيستا درون، وشركة خدمات الملاحة الجوية في الفجيرة، وشركة ResinStone لحلول الرصف المستدامة.

6 فئات فائزة

واستعرض مؤتمر التعدين المشاريع الفائزة في الدورة الثانية لجائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة، بتسليط الضوء على إنجازاتهم المتفردة في 6 فئات رئيسة شملت أفضل منشأة تعدينية في دعم الاقتصاد الوطني فازت بها شركة مناجم الفوسفات الأردنية عن مشروع منجم الرصيفة، وفئة الجهة التعدينية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية فازت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن مبادرة الاستدامة التعدينية، وفئة أفضل جهة في حفظ التراث الجيولوجي العالمي فازت بها وزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان عن مشروع حماية التراث الجيولوجي.

وفازت الشركة العربية لألياف البازلت في الإمارات في فئة التميز والريادة في الصناعات التحويلية التعدينية، وفازت جامعة نجران من خلال مشروع حفار ضوئي مبتكر من الذهب وأكسيد الزنك في فئة الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات التعدينية، وأفضل بحث علمي أو دراسة تطبيقية في مجال التعدين فازت بها جامعة السلطان قابوس عن مشروع مركز أبحاث علوم الأرض.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن الجائزة تُجسّد توجهات القيادة في دعم الابتكار واستدامة الموارد، لتحتفي بالقيم التي أرستها حكومة الفجيرة في استدامة الموارد واستشراف المستقبل، لتسهم هذه الجائزة بدور محوري في رسم ملامح مستقبل القطاع التعديني، من خلال تحويل التوصيات والمخرجات إلى برامج تنفيذية.

وأشار المهندس علي محمد قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى أن هذا الحدث العالمي يمثّل امتداداً لمسيرة نجاح متواصلة على مدى عشر سنوات، ساهمت في ترسيخ مكانة الفجيرة محطة رئيسة للتعاون الدولي في مجال التعدين والاستدامة.